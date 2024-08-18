Враг атаковал подстанцию на Днепропетровщине: в результате повторного удара ранен спасатель
Источник:Минэнерго
Российские захватчики атаковали дронами одну из подстанций в Днепропетровской области. Вспыхнул пожар.
Когда спасатели ликвидировали пожар, оккупанты нанесли повторный удар. К сожалению, есть раненый.
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Россия атаковала подстанцию в Днепропетровской области
В Днепропетровской области в результате российской атаки на подстанцию вспыхнул пожар.
Во время ликвидации последствий, враг нанес повторный удар, в результате чего ранения получил работник ГСЧС,
– сообщили в Минэнерго.
Добавили, что пострадавшего госпитализировали. Пожар ликвидирован.
Также в министерстве рассказали, что во время тревоги на Киевщине выключалась воздушная линия. Ее уже включили в работу.
В Донецкой области из-за вражеского обстрела одной из подстанций повреждено оборудование. Также из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было.Кстати, оперативные детали вражеских атак читайте в нашем телеграме. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.