Атаковать Москву 9 мая пытались 100 БпЛА, – российский генерал распространил фейк

Российский генерал "официально" заявил, что территорию Москвы 9 мая пытались атаковать якобы 100 "украинских" беспилотников. Однако впоследствии кремлевский прихвостень объяснил, что это был фейк.

Российский генерал-майор Сергей Липовой публично сообщил, что 9 мая предотвратили атаку более 100 беспилотников. По его словам, они пытались нанести удары по территории Москвы.

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Генерал признался, что распространил фейк

Липовой, выступая перед пропагандистскими росСМИ, утверждал, что 9 мая атаковать Москву якобы пытались как из Украины, так и из Московской области. Генерал заявил, что дронами якобы "пытались достать до Красной площади и нанести вред".

Оккупант высокомерно рассказывал, что "мощное российское ПВО" и подразделения РЭБ якобы обезвредили, посадили и уничтожили значительную часть запущенных дронов. Более того, Липовой обвинил во всем Украину и заявил об использовании якобы американских БпЛА с максимальным радиусом действия до 800 километров. Российский генерал подробно описал, как сбивали дроны в Белгородской области, а в Курске – БпЛА якобы обезвредили.

На этом поток сознания пропагандиста не остановился и завершил свою сказку тем, что "украинские" беспилотники уничтожили и на территории Воронежской и Калужской областей.

Однако уже на следующий день Липовой начал оправдываться, что такого не было. Он начал жаловаться, что просто "некритично" отнесся к информации в соцсетях.

Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, непроверенна. Она была получена из неофициальных источников из публикаций в социальных сетях,

– пытался оправдаться прихвостень.

Как результат, оккупант сам признался в распространении фейков. Липового должны привлечь к ответственности в соответствии с российским законодательством. Однако пропагандисты не сообщают, будут ли судить генерала по "закону о фейках".

На параде Путин испугался "хлопка"

В Москве 9 мая во время парада "победобесия" российский диктатор испугался "хлопка". Очевидно, Владимир Путин ожидал "подарок", однако "хлопком" оказался просто громкий звук барабана.

В сети опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как кровожадный диктатор шел с иностранными лидерами стран СНГ и гостями парада. Путин изрядно испугался и замер. Затем он решил резко вернуться к гостям и сделал вид, что ничего не произошло. Впрочем, в его глазах был виден страх.

Путин настолько боялся провокаций, что росгвардейцам раздали антидроновые ружья. Они защищали периметр Красной площади от возможных "атак" беспилотниками.