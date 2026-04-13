Россия запустила почти 100 "пасхальных" дронов: как отработала ПВО

Россия, еще до окончания перемирия на Пасху, запустила по Украине вражеские дроны. Украинские защитники неба уничтожали беспилотники на севере и востоке страны.

Большинство запущенных БпЛА были уничтожены. Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Как отработала ПВО?

Уже после полуночи 13 апреля россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Среди направлений пусков зафиксировали:

Орел,

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 65 из всех примененных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба уничтожили 87 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых обломков на 1 локацию.

Воздушные силы сообщили, что атака БПЛА еще продолжается. В небе продолжают летать дроны, которые могут представлять угрозу гражданскому населению. Если в вашем регионе объявлена ​​тревога – направляйтесь к укрытию.



Работа ПВО в ночь на 13 апреля / Инфографика ПС ВСУ

Обратите внимание! Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в эфире 24 Канала рассказал, что Украине удалось увеличить количество сбиваемых дронов. Он это объяснил тем, что дроны-перехватчики занимают важное место в украинской ПВО, уничтожая от 20 до 30% вражеских дронов из общего количества уничтоженных воздушных целей противника.

В каких регионах были зафиксированы последствия вражеской атаки?