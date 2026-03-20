Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: для яких областей загроза
20 марта, 21:11
Россияне запустили "Шахеды" по Украине: для каких областей угроза

Юлия Харченко

Вечером 20 марта оккупанты снова начали дроновую атаку на Украину. Известно, что БпЛА запустили с разных направлений.

Для каких областей угроза?

20:55, 20 марта

Несколько групп БпЛА – к северу от Запорожья.

20:47, 20 марта

БпЛА – на Сумах.

20:20, 20 марта

БпЛА на юге Черниговщины – курсом на Серебряное.

20:04, 20 марта

БпЛА на Сумщине курсом на Конотоп.

19:53, 20 марта

На Запорожье (район населенного пункта Балабино) БпЛА противника, движется в направлении г. Запорожье.

19:51, 20 марта

БпЛА на Запорожье в районе Новониколаевки.