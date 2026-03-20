Россияне запустили "Шахеды" по Украине: для каких областей угроза
Вечером 20 марта оккупанты снова начали дроновую атаку на Украину. Известно, что БпЛА запустили с разных направлений.
24 Канал следит за перемещением дронов в украинском небе и оперативно информирует об угрозах. Находитесь в безопасных местах, если в вашем регионе объявили воздушную тревогу.
Для каких областей угроза?
В каких регионах объявили воздушную тревогу:
Несколько групп БпЛА – к северу от Запорожья. БпЛА – на Сумах. БпЛА на юге Черниговщины – курсом на Серебряное. БпЛА на Сумщине курсом на Конотоп. На Запорожье (район населенного пункта Балабино) БпЛА противника, движется в направлении г. Запорожье. БпЛА на Запорожье в районе Новониколаевки.
