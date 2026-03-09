Украину атаковало почти 200 дронов и ракет: сколько сбила ПВО
- В ночь на 9 марта российская армия атаковала Украину двумя ракетами Искандер-М и 197 ударными БПЛА, из которых 120 были "Шахедами".
- Силы ПВО Украины уничтожили 161 вражеский БПЛА.
В ночь на 9 марта российская армия осуществила очередную атаку на украинские города. Были применены различные дроны и баллистические ракеты.
О количестве сбитых целей сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как отработала ПВО?
В ночь на 9 марта враг атаковал украинские регионы двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ТОТ АР Крым, а также 197 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:
- Орел,
- Курск,
- Брянск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 120 из всех примененных дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба уничтожили 161 вражеский БпЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, попадание двух ракет и 36 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.
Цели, которые сбила ПВО / Инфографика ВС ВСУ
Воздушные силы отмечают, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.
Где недавно прогремели взрывы?
Вечером 8 марта в Одессе прогремели взрывы из-за атаки дронов-камикадзе. Известно, что незадолго до атаки Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе, а также об угрозе для других городов области.
Россияне продолжают террор промышленности в Полтавской области. В ночь на 8 марта беспилотники атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области, повредив производственное оборудование. К счастью, пострадавших нет.
Под атаку 8 марта попал гражданский поезд. В Сумском районе российский беспилотник попал в пассажирский поезд Киев – Сумы, в котором находилось около 200 пассажиров. Предварительно сообщается, что пострадавших нет, но тепловоз получил повреждения.