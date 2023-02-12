Одно и то же уже три дня подряд, – Игнат о вечерней атаке дронами на Юге и Востоке
Вечером 12 февраля россиян снова атаковали украинские города дронами-камикадзе. В Воздушных силах прокомментировали действия захватчиков.
Спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал очередные действия террористов Об этом пишет 24 Канал.
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Какие беспилотники выпустили россияне
Здесь ничего удивительного не происходит, уже третий день подряд такое. Должны привыкать к тому, что могут быть такие ситуации. Будет работать противовоздушная оборона,
– подчеркнул Игнат.
Игнат вспомнил, что вечером 11 февраля, воздушное командование "Восток" сбило над Днепропетровской областью 4 беспилотника: 3 "Шахида" и 1 "Орлан-10".
По словам представителя Воздушных сил, россияне немного изменили тактику. В частности это касается времени. Он отметил, что ранее захватчики выпускали свои цели после 23:00, а сама атака продолжалась ориентировочно до 03:00.
Сейчас же оккупанты запускают дроны в вечернее время, отмечает Игнат. Он уточнил, что место запуска не меняется – это восточное побережье Азовского моря.
Почему россияне сменили время атак
Игнат объяснил, почему же россияне изменили свою тактику.
Возможно, так россияне исследуют работу ПВО. Дроны-разведчики могут выпускать, чтобы исследовать последствия предыдущих ударов. Кроме того, не забывайте, что прифронтовая зона – это всегда зона поражения,
– заявил Игнат.
Что известно о вражеской атаке
- Вечером 12 февраля в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии раздались взрывы.
- Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты снова запустили дроны. Также чиновник подтвердил работу ПВО.
- По данным мониторинговой группы Monitor, россияне снова атакуют иранскими дронами-камикадзе, и по состоянию на 20:18 дроны двигаются в сторону Харьковщины.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сначала предупредил о двух дронах на Юге, а впоследствии отметил, что больше беспилотников оккупанты выпустили на Восток, поэтому чиновник призвал жителей этих регионов быть осторожными.
- Отбой тревоги был объявлен в 21:03.