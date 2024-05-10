Magura V5 и разведка нанесли ущерб российскому флоту на 500 миллионов долларов США, – Юсов

Украинская разведка с помощью морского надводного дрона Magura V5 смогла эффективно поражать вражеские суда в Черном море. Сейчас убытки для оккупантов являются существенными.

По предварительным оценкам, убытки для Черноморского флота россиян из-за действий дронов Magura составляют около 500 миллионов долларов США. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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В ГУР рассказали секрет дрона Magura V5 и его эффективность

Юсов отметил, что секрет украинского морского дрона Magura, бесспорно, в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, а также вооружения и личного состава, который расположен, собственно, на борту в момент уничтожения.

Секрет в сочетании этого мастерства с умениями и действиями операторов и специалистов Главного управления разведки и разведчиков, в частности, спецподразделения ГУР МО, Group 13. Это сочетание, которое постоянно совершенствуется и дает все новые и новые результаты,

– подчеркнул представитель украинской разведки.

Он также отметил, что сегодня морской дрон Magura в руках операторов ГУР МО – это грозное оружие и, наверное, наиболее эффективный истребитель Черноморского флота агрессора за период полномасштабного вторжения.

"Уже по состоянию на сейчас на более 500 миллионов долларов США Черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura", – сказал Юсов.

Морской дрон постоянно совершенствуют

Журналистыимели возможность пообщаться с основателем и командиром Group 13 с позывным "Тринадцатый" и узнать, как удается эффективно уничтожать вражеские суда в море. Как работает Group 13, в частности, с дронами Magura – читайте в материале

Юсов также отметил, что, бесспорно, постоянно идет процесс совершенствования морского дрона Magura V5. Так, после каждой удачной операции происходит тщательный анализ, как действий наших разведчиков, так и врага.

Ведь он (враг – 24 Канал) также не стоит на месте, он пытается находить средства и инструменты противодействия, использовать новую тактику, чтобы защищать свои суда. Со всем тем все это анализируется, делаются соответствующие выводы, совершенствуется как само средство поражения Magura, что касается и оснащения и боевой части и других элементов, которые становятся новыми сюрпризами для врага,

– сказал представитель ГУР.

Кроме того, совершенствуется и тактика использования украинских морских дронов специалистами ГУР МО. По словам Юсова, это дает результаты, ведь несмотря на подготовку врага удается наносить все новые и новые поражения.