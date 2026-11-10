Россия била баллистикой и десятками БпЛА: сколько целей обезвредило ПВО

В ночь на 10 ноября Россия запустила по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 162 ударных дрона. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили большенство вражеских беспилотников.

Воздушная атака продолжалась с 18:00 9 ноября. Запуск баллистических ракет захватчики осуществили из района Миллерово в России. Как сообщили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ, по состоянию на утро боевые действия продолжаются, поскольку в небе еще остается несколько вражеских беспилотников.

Как отработала ПВО

Для очередного удара оккупанты применили ударные БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Из общего количества запущенных беспилотников 96 аппаратов имели реактивные двигатели.

Российские цели входили в воздушное пространство Украины сразу с нескольких направлений: из российских городов Брянска, Орела, Шаталова и Миллерово, а также из района Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Массированное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Защитникам неба удалось сбить и подавить 135 дронов, среди которых 70 были реактивными. При этом зафиксированы попадания в 19 точках, а обломки сбитых целей упали еще в 9 точках.

Накануне, в ночь на 9 ноября, российские войска и запустили 317 дронов ых различных модификаций, из которых подразделения ПВО обезвредили 276 целей.