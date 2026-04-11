Попадания на 10 локациях: сколько дронов атаковало Украину и как отработала ПВО

В ночь на 11 апреля российская армия запустила на Украину 160 ударных беспилотников типа "Шахед", "Италмас", "Гербера" и другие. Несмотря на усилия защитников неба, кое-где зафиксировали попадание.

О деталях ночной вражеской атаки рассказали в Воздушных силах.

Как отработали силы ПВО?

Отмечается, что дроны летели сразу с нескольких направлений, в частности:

Орел;

Миллерово;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Чауда.

Около 100 из 160 БпЛА составляли "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении ПС.

При этом фиксировали попадание 20 беспилотников на 10 локациях, обломки упали еще в 11 местах.

Воздушный удар традиционно совместными усилиями отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Вместе с тем в Воздушных силах подчеркивают, что атака продолжается до сих пор, ведь в небе находятся несколько российских дронов.