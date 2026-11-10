В украинском небе ударные дроны, появилась ракетная угроза, в Киеве тревога: где самое опасное

Российская армия направила на Украину новые группы ударных беспилотников. В связи с угрозой обстрела в некоторых районах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества следит за ситуацией и сообщает о передвижениях российских БПЛА.

Что известно об атаке?

Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте