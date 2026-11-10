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24 Канал Новости Украины В украинском небе ударные дроны, появилась ракетная угроза, в Киеве тревога: где самое опасное
10 ноября, 21:23
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В украинском небе ударные дроны, появилась ракетная угроза, в Киеве тревога: где самое опасное

Татьяна Бабич

Российская армия направила на Украину новые группы ударных беспилотников. В связи с угрозой обстрела в некоторых районах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества следит за ситуацией и сообщает о передвижениях российских БПЛА.

Что известно об атаке?

Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:25, 10 ноября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью.

21:23, 10 ноября

Угроза применения баллистического оружия из Брянска.

21:17, 10 ноября

Реактивный БПЛА из Брянской области на север Черниговской области.

21:04, 10 ноября

Реактивные БПЛА из Черниговской области в западном направлении на север Киевской области.

20:54, 10 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с севера.

20:49, 10 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Житомира с севера.

20:46, 10 ноября

БПЛА над Запорожьем с юга.

20:40, 10 ноября

УАБы в Запорожскую область, направляемся на юг Днепропетровской области.

20:18, 10 ноября

Реактивные БПЛА к западу и югу от Чернигова, в юго-западном направлении.

УАБы в Харьковскую область с севера.

20:12, 10 ноября

Реактивный БПЛА над Житомиром с севера.

20:09, 10 ноября

Реактивные БПЛА в Черняхове и Чоповичах в Житомирской области.

19:58, 10 ноября

Реактивные БПЛА над Иванковом в Киевской области с востока.