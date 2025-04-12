В Киеве обломки дрона упали на спортивную площадку, в пригороде – разрушен дом

В ночь на 12 апреля вражеские "Шахеды" снова атаковали Киев и область. В регионе фиксируют повреждения.

В частности, обломки российских дронов упали на спортивную площадку, сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Какие последствия атаки на Киев

Так, в Святошинском районе Киева в результате атаки вспыхнул пожар на площади 1500 квадратных метров в складском здании. Кроме этого, на другой локации фиксировали еще два возгорания в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 квадратных метров с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия.

Также обломки сбитого дрона упали на спортивную площадку и соседние здания. Повреждено остекление окон, фасад одного из зданий. Без информации о возгорании.

По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью, в Святошинском районе столицы трое пострадавших. Одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте,

– заявил мэр Кличко.

В Дарницком районе на территории, смежной с пригородом Киева, разрушен частный дом. Пострадало два мужчины, однако угрозы их жизни нет.

Какова ситуация в Киевской области после атаки

Председатель Киевской ОГА Николай Калашник рассказал, что в регионе работали силы ПВО, есть сбитые дроны. Обошлось без пострадавших среди населения, попаданий в критические объекты недопущено, однако зафиксировано повреждение частных домов.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен,

– сообщил Калашник.

Разрушенный дом на Киевщине / фото Киевской ОГА

В Бучанском районе повреждены складские помещения. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Заметим, что этой ночью Воздушные силы сбили 56 из 88 российских дронов. Еще 24 беспилотники-имитаторы не достигли целей.