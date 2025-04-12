В Киеве обломки дрона упали на спортивную площадку, в пригороде – разрушен дом
- В Киеве обломки дронов вызвали пожары в складских зданиях и повредили спортивную площадку; три человека пострадали.
- В пригороде Киева разрушен частный дом, повреждены 9 домов и хозяйственные постройки; в области без пострадавших среди населения.
- Силы ПВО сбили 56 из 88 российских дронов, еще 24 имитатора не достигли целей.
В ночь на 12 апреля вражеские "Шахеды" снова атаковали Киев и область. В регионе фиксируют повреждения.
В частности, обломки российских дронов упали на спортивную площадку, сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.
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Какие последствия атаки на Киев
Так, в Святошинском районе Киева в результате атаки вспыхнул пожар на площади 1500 квадратных метров в складском здании. Кроме этого, на другой локации фиксировали еще два возгорания в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 квадратных метров с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия.
Также обломки сбитого дрона упали на спортивную площадку и соседние здания. Повреждено остекление окон, фасад одного из зданий. Без информации о возгорании.
По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью, в Святошинском районе столицы трое пострадавших. Одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте,
– заявил мэр Кличко.
В Дарницком районе на территории, смежной с пригородом Киева, разрушен частный дом. Пострадало два мужчины, однако угрозы их жизни нет.
Какова ситуация в Киевской области после атаки
Председатель Киевской ОГА Николай Калашник рассказал, что в регионе работали силы ПВО, есть сбитые дроны. Обошлось без пострадавших среди населения, попаданий в критические объекты недопущено, однако зафиксировано повреждение частных домов.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен,
– сообщил Калашник.
Разрушенный дом на Киевщине / фото Киевской ОГА
В Бучанском районе повреждены складские помещения. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Заметим, что этой ночью Воздушные силы сбили 56 из 88 российских дронов. Еще 24 беспилотники-имитаторы не достигли целей.