Зокрема, уламки російських дронів впали на спортивний майданчик, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Які наслідки атаки на Київ

Так, у Святошинському районі Києва внаслідок атаки спалахнула пожежа на площі 1500 квадратних метрів в складській будівлі. Окрім цього, на іншій локації фіксували ще два загоряння у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрів з частковою руйнацією, на території промислового підприємства.

Також уламки збитого дрона впали на спортивний майданчик та сусідні будівлі. Пошкоджено скління вікон, фасад однієї з будівель. Без інформації про займання.

За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, в Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці,

– заявив мер Кличко.

У Дарницькому районі на території, суміжній з передмістям Києва, зруйновано приватний будинок. Постраждало два чоловіки, однак загрози їх життю немає.

Яка ситуація в Київській області після атаки

Голова Київської ОВА Микола Калашник розповів, що у регіоні працювали сили ППО, є збиті дрони. Обійшлося без постраждалих серед населення, влучань у критичні об'єкти недопущено, однак зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, господарські споруди та два автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один з будинків частково зруйнований,

– повідомив Калашник.

Зруйнований будинок на Київщині / фото Київської ОВА

У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Зауважимо, що цієї ночі Повітряні сили збили 56 з 88 російських дронів. Ще 24 безпілотники-імітатори не досягли цілей.