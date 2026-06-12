Россия вновь запустила дроны: где сохраняется угроза вражеских БПЛА
Вечером 12 июня оккупанты вновь запустили беспилотники. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины.
24 Канал собрал всю известную информацию о передвижении ударных дронов на территории Украины. Если в вашем регионе объявлена угроза атаки — оставайтесь в безопасном месте.
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Где сохраняется угроза российских БПЛА?
Воздушная тревога в регионах: смотрите карту
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