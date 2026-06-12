Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия вновь запустила дроны: где сохраняется угроза со стороны вражеских БПЛА
12 июня, 21:33
2

Россия вновь запустила дроны: где сохраняется угроза вражеских БПЛА

Юлия Харченко

Вечером 12 июня оккупанты вновь запустили беспилотники. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины.

24 Канал собрал всю известную информацию о передвижении ударных дронов на территории Украины. Если в вашем регионе объявлена угроза атаки — оставайтесь в безопасном месте.

Смотрите также : "Вытащил жену через окно" — пострадавшие из Николаева рассказали, как выжили после удара дрона

Где сохраняется угроза российских БПЛА?

Воздушная тревога в регионах: смотрите карту

 

21:26, 12 июня

В северную часть Сумской области!

21:15, 12 июня

21:13, 12 июня

  • Сумская область: БПЛА пролетел мимо Путивля — в направлении Конотопа.
  • БПЛА – в направлении Харькова с севера.
  • Днепропетровская область: БПЛА – курсом на Павлоград с востока.

Связанные темы:

Силы обороны Украины
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе