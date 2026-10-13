Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Враг нацелился на украинские города: куда летят российские "Шахеды"
13 октября, 20:19
3

Враг нацелился на украинские города: куда летят российские "Шахеды"

Татьяна Бабич

Армия страны-агрессора вновь запустила по Украине ударные дроны с разных направлений. Так, в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении вражеских БПЛА в украинском небе.

Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Куда летят "Шахеды": смотрите карту

 

20:17, 13 октября

Реактивный БПЛА из Винницкой области, направляющийся в Хмельницкую область.

20:13, 13 октября

Реактивный БПЛА на севере Житомирской области, направляется в Ровенскую область.

20:07, 13 октября

Реактивный БПЛА в Полтавской области, направляется в Пирятин.

20:04, 13 октября

УАБы в Донецкую область.

20:02, 13 октября

Внимание!

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! 
Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!