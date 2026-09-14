На Украину снова летят "Шахеды": куда нацелился враг

Российские войска не прекращают террор против городов Украины. Из-за появления вражеских целей в украинском небе для ряда регионов объявлена воздушная тревога.

24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил, отслеживает передвижения российских беспилотников.

Где существует угроза атаки?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте