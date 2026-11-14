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24 Канал Новости Украины Россия запустила новые группы БПЛА: каким областям грозит опасность
14 ноября, 19:07
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Россия запустила новые группы БПЛА: каким областям грозит опасность

Крістіна Желіховська

В субботу, 14 октября, россияне запустили новые группы ударных и реактивных беспилотников в направлении Украины. В связи с этим в некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

Призываем немедленно направляться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал.

Куда движутся цели сейчас?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:38, 14 ноября

Что еще один реактивный БПЛА в направлении Харькова с юга.

19:34, 14 ноября

Ладыжин.

19:18, 14 ноября

Винницкая область: реактивный БПЛА в Томашполе

18:59, 14 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова с юга.

18:46, 14 ноября

Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Коростеня, курс – западный.

18:42, 14 ноября

Одесская область: что еще один реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области.

18:40, 14 ноября

Реактивные БПЛА направляются на Николаев.

18:19, 14 ноября

Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Ананьева.

18:09, 14 ноября

Реактивные БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков)

 