Россия запустила новые группы БПЛА: каким областям грозит опасность

В субботу, 14 октября, россияне запустили новые группы ударных и реактивных беспилотников в направлении Украины. В связи с этим в некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

Призываем немедленно направляться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал.

Куда движутся цели сейчас?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте