Россия запустила новые группы БПЛА: каким областям грозит опасность
В субботу, 14 октября, россияне запустили новые группы ударных и реактивных беспилотников в направлении Украины. В связи с этим в некоторых областях была объявлена воздушная тревога.
Призываем немедленно направляться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал.
Куда движутся цели сейчас?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Что еще один реактивный БПЛА в направлении Харькова с юга. Ладыжин. Винницкая область: реактивный БПЛА в Томашполе Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова с юга. Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Коростеня, курс – западный. Одесская область: что еще один реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области. Реактивные БПЛА направляются на Николаев. Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Ананьева. Реактивные БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков)
Что еще один реактивный БПЛА в направлении Харькова с юга.
Ладыжин.
Винницкая область: реактивный БПЛА в Томашполе
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова с юга.
Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Коростеня, курс – западный.
Одесская область: что еще один реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области.
Реактивные БПЛА направляются на Николаев.
Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Ананьева.
Реактивные БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков)