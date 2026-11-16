Прилеты дронов в 19 точках: в Военно-воздушных силах подвели итоги ночной атаки

В ночь на 16 ноября российские войска провели атаку на Украину, в ходе которой были использованы 158 беспилотников типов Shahed и "Гербер". Украинская противовоздушная оборона сбила 131 вражеский дрон, из которых 77 были реактивными.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, противник начал воздушное нападение вечером 15 ноября одновременно с нескольких направлений. Запуски беспилотников осуществлялись из российских городов Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также с крымских полигонов Чауда и Гвардейское.

Среди запущенных аппаратов оккупанты использовали 77 реактивных дронов, а также дроны-имитаторы типа "Пародия" и беспилотники "Гербер". Отбивали атаку зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы, расчеты беспилотных систем и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Последствия попаданий и работа противовоздушной обороны

По состоянию на 08:00 специалисты подтвердили сбивание или подавление средствами РЭБ 131 дрона различных модификаций. В то же время военные подчеркнули, что несколько ударных БПЛА все еще находились в воздушном пространстве, поэтому боевое дежурство продолжалось.

Несмотря на успешное отражение большинства целей, полностью избежать разрушений не удалось. Специалисты зафиксировали попадания вражеских аппаратов в 19 различных точках, еще в 11 местах упали обломки сбитых дронов.