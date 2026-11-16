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Влучання дронів на 19 локаціях: у Повітряних силах підсумували нічну атаку

Анастасія Колеснікова
Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів

Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів / Getty Images

У ніч проти 16 листопада російські війська атакували Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Більшість дронів сили ПП знешкодили, але не минулося без влучань.

Деталі нічної атаки на Україну розповіли у Повітряних силах.

 
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Скільки дронів запустила Росія уночі?

У ніч проти 16 листопада Росія запустила по Україні 158 ударних БпЛА ( з них 77 були реактивними) з різних типів із семи напрямків.

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 131 ворожий дронів, 55 із них - реактивні.

Попри успішне відбиття більшості цілей, повністю уникнути руйнувань не вдалося. Фахівці зафіксували влучання ворожих дронів на 19 різних локаціях, ще в 11 місцях впали уламки збитих безпілотників.

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