Влучання дронів на 19 локаціях: у Повітряних силах підсумували нічну атаку

Деталі нічної атаки на Україну розповіли у Повітряних силах.

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Скільки дронів запустила Росія уночі?

У ніч проти 16 листопада Росія запустила по Україні 158 ударних БпЛА ( з них 77 були реактивними) з різних типів із семи напрямків.

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 131 ворожий дронів, 55 із них - реактивні.

Попри успішне відбиття більшості цілей, повністю уникнути руйнувань не вдалося. Фахівці зафіксували влучання ворожих дронів на 19 різних локаціях, ще в 11 місцях впали уламки збитих безпілотників.