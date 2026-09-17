Со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества 24 Канал сообщает о передвижении вражеских воздушных целей.

Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

21:00, 17 сентября

20:47, 17 сентября

20:45, 17 сентября

20:37, 17 сентября

20:30, 17 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Сарата из акватории Черного моря.

20:24, 17 сентября

Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.

20:04, 17 сентября

Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.

20:00, 17 сентября

19:54, 17 сентября

Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.

19:48, 17 сентября

Реактивный БПЛА в районе Маяков (Одесская область), курс – северный.

19:47, 17 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.

19:41, 17 сентября

Черкасская область:
Ударный БПЛА в районе Кременчугского водохранилища в направлении Черкасс.