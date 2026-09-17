Посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти, 24 Канал інформує про рух ворожих повітряних цілей.
Що відомо про атаку?
Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу. Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ. Реактивний БпЛА у напрямку Сарата з акваторії Чорного моря. Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний. Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний. Реактивний БпЛА в р-ні Городище (Черкащина) курс південно-західний. Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний. Реактивний БпЛА на Маяки (Одещина) курс північний. Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря. Черкащина:
Ударний БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас.
Реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу.
Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ.
Реактивний БпЛА у напрямку Сарата з акваторії Чорного моря.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
Реактивний БпЛА в р-ні Городище (Черкащина) курс південно-західний.
Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
Реактивний БпЛА на Маяки (Одещина) курс північний.
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
Черкащина: