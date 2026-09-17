Посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти, 24 Канал інформує про рух ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

20:45, 17 вересня

Реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу.

20:37, 17 вересня

Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ.

20:30, 17 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Сарата з акваторії Чорного моря.

20:24, 17 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.

20:04, 17 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.

20:00, 17 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні Городище (Черкащина) курс південно-західний.

19:54, 17 вересня

Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

19:48, 17 вересня

Реактивний БпЛА на Маяки (Одещина) курс північний.

19:47, 17 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

19:41, 17 вересня

Черкащина:
Ударний БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас.