Посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти, 24 Канал інформує про рух ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті