В украинском небе снова враждебны "Шахеды", в Киеве раздается воздушная тревога: где есть риск удара

Российская армия не сбавляет темп террора против украинцев. Из-за угрозы ударных дронов в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества 24 Канал сообщает о передвижении вражеских воздушных целей.

Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте