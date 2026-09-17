В украинском небе снова враждебны "Шахеды", в Киеве раздается воздушная тревога: где есть риск удара
Российская армия не сбавляет темп террора против украинцев. Из-за угрозы ударных дронов в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества 24 Канал сообщает о передвижении вражеских воздушных целей.
Что известно об атаке?
Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА в направлении Сарата из акватории Черного моря. Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный. Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный. Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный. Реактивный БПЛА в районе Маяков (Одесская область), курс – северный. Реактивный БПЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря. Черкасская область:
Ударный БПЛА в районе Кременчугского водохранилища в направлении Черкасс.
Реактивный БПЛА в направлении Сарата из акватории Черного моря.
Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.
Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.
Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.
Реактивный БПЛА в районе Маяков (Одесская область), курс – северный.
Реактивный БПЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.
Черкасская область: