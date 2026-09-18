Россия провела атаку на Украину с 93 дронами: сколько смогла сбить ПВО

В ночь на 18 сентября Россия запустила по Украине 93 ударных беспилотника различных типов. Силы ПВО уничтожили значительную часть российских дронов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Сколько целей смогла сбить ПВО?

В ночь на 18 сентября Россия совершила атаку на Украину с использованием 93 ударных беспилотников. Воздушные силы сообщили, что среди них были 46 реактивных "Шахедов", а также "Герберы", дроны-имитаторы "Пародия", "Бандероль" и "Дань-Т".

Вражеские дроны запускали из районов Орла и Миллерово в России, временно оккупированной территории Донецкой области, Гвардейского в Крыму и акватории Азовского моря. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 69 вражеских БПЛА различных типов. Кроме того, удалось сбить еще три "Бандероль"/"Дань-Т".

В то же время, зафиксировали попадание средств воздушного нападения на 13 локациях. Еще на трех местах рухнули обломки сбитых целей. Часть вражеских дронов не достигла своих целей.

Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– отметили в Воздушных силах.

Напомним, российские войска ночью 18 сентября массированно атаковали Конотоп в Сумской области дронами. В городе повреждены объекты критической и социальной инфраструктуры, в том числе школа, детсад, медицинские учреждения, железная дорога и частные дома. Из-за повреждений газовой сети и линий электропередач часть Конотопа осталась без газа и электричества. Также поврежден местный бизнес, есть ранены.

Кроме того, Россия утром атаковала Киевскую область ударными дронами. В результате обстрела на Фастовщине пострадала многодетная семья: отец и трое детей получили травмы и были госпитализированы, а мать получила помощь на месте. Также из-за атаки разрушен частный дом, еще один поврежден, а также изуродован автомобиль. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, фиксирующие последствия удара.