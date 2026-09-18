О последствиях утренней атаки рассказали глава ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС.
Сколько людей пострадали из-за удара по Киевщине?
На Фастовщине пострадала многодетная семья – мать, отец и 3 ребенка.
У детей обнаружили акубаротравму и острые реакции на стресс. Всех троих госпитализировали в больницу.
Также в медучреждение забрали отца. Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы.
Матери оказали помощь на месте. У нее – острая реакция на стресс.
В результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден. Также поврежден автомобиль.
"Спасатели и все необходимые службы работают на месте и продолжают фиксировать последствия атаки", – уточнил чиновник.
Последствия удара по Фастовщине / Фото ГСЧС
Напомним, ночью Россия полностью разрушила ТЦ "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади более 10 тысяч квадратных метров. Известно об одном пострадавшем.
Также оккупанты массированно атаковали Конотоп в Сумской области дронами. Повреждены школа, детсад, медучреждения, железная дорога, транспортная инфраструктура и частные дома. Из-за повреждений сетей часть города осталась без электричества и газа. Также пострадали две женщины.