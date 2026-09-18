Про наслідки ранкової атаки розповів глава ОВА Тимур Ткаченко.

Скільки людей постраждали через удар по Київщині?

На Фастівщині постраждало 5 людей, серед них троє дітей.

У дітей виявили акубаротравму та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні.

Серед травмовних дорослих – жінка і чоловік. У жінки – гостра реакція на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також госпіталізували до лікарні.

Внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Також пошкоджено автомобіль.

"Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці й продовжують фіксувати наслідки атаки", – уточнив чиновник.

Нагадаємо, уночі Росія повністю зруйнувала ТЦ "Амстор" в Запоріжжі. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч метрів квадратних. Відомо про одного постраждалого.

Окупанти масовано атакували Конотоп на Сумщині дронами. Пошкоджені школа, дитсадок, медзаклади, залізниця, транспортна інфраструктура та приватні будинки. Через пошкодження мереж частина міста залишилася без електрики та газу. Також постраждали дві жінки.