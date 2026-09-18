Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у телеграмі.

Що відомо про російську атаку?

Під ворожий удар потрапили заклади освіти, зокрема дитячий садок та школа №11, а також місцеві медичні установи. Окрім цього, руйнувань зазнали транспортна інфраструктура, залізниця та значна кількість приватних житлових будинків.

У місті зафіксували пошкодження газотранспортної мережі, через що частина жителів залишилася без газу. Також у місцях влучань дронів обірвано лінії електропередач, що спричинило перебої з електропостачанням.

Пошкоджено багато дрібного приватного бізнесу,

– Артем Семеніхін, міський голова Конотопа.

За попередньою інформацією медичних служб, унаслідок обстрілу травмовано двох жінок 1965 та 1991 років народження.

Де нещодавно лунали вибухи?

Увечері 17 вересня Росія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Відомо про влучання в нежитлову будівлю в Подільському районі. Унаслідок атаки постраждав чоловік – його госпіталізували.

Того ж дня російські війська атакували індустріальний парк у Коростенському районі Житомирської області, влучивши у цивільне підприємство. Внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.