24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку?

Передусім зазначимо, що за кілька хвилин до 10-ї вечора для столиці оголосили дронову загрозу. Містяни чули сирену повітряної тривоги, а вже незабаром Київ сколихнули вибухи.

Слід додати й те, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА з боку Чабанів в напрямку центру столиці.

Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це згодом. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки ворожих атак і головні новини України та світу ви можете дізнаватися в нашому телеграм-каналі.

Де ще були вибухи та які наслідки російських ударів 17 вересня?

Під ударом було Запоріжжя. Там окупанти ракетами вдарили по "Запоріжсталі". Також ворог атакував дроном пасажирський автобус і автівку медиків.

Росіяни, до того ж, атакували індустріальний парк у Коростенському районі на Житомирщині. Удар припав по цивільному підприємству. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Вибухи гриміли й у Дніпрі – там спалахнула пожежа, є поранені.