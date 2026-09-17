24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Что известно об атаке?

Прежде всего, отметим, что за несколько минут до 10 вечера для столицы объявили дроновую угрозу. Горожане слышали сирену воздушной тревоги, а уже вскоре Киев потрясли взрывы.

Следует добавить и то, что воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА со стороны Чабанов в направлении центра столицы.

На момент публикации информации о возможных последствиях обстрела нет. Очевидно, местные власти смогут сообщить об этом впоследствии. В таком случае мы обязательно обновим материал.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях вражеских атак и главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в нашем телеграм-канале.

Где еще были взрывы и последствия российских ударов 17 сентября?

Под ударом было Запорожье. Там оккупанты ракетами ударили по "Запорожстали". Также враг атаковал дроном пассажирский автобус и автомобиль медиков.

Россияне, к тому же, атаковали индустриальный парк в Коростенском районе Житомирской области. Удар пришелся по гражданскому предприятию. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Взрывы гремели и в Днепре – там вспыхнул пожар, есть раненые.