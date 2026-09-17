Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Что известно о атаке на Житомирскую область?

По информации ОВА, на месте вражеского попадания развернуты оперативные силы для ликвидации последствий атаки.

На территории гражданского объекта сейчас работают спасатели ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь непосредственно на месте происшествия и готовят их к госпитализации.

Правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление оккупационных войск против гражданской инфраструктуры региона. Информация о состоянии раненых и общих масштабах разрушений пока продолжает уточняться.

Напомним, Россия ночью и утром 17 сентября массированно атаковала Одессу и область дронами и ракетами. В результате ударов погиб один человек, еще что минимум 11 человек пострадали, среди них двое детей в возрасте 4 и 13 лет.

В Одессе повреждены многоэтажный дом, частный дом, детский сад, складские помещения, гаражи и автомобили, также возникли пожары. Российские войска применяли "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты, а после недолгой паузы вновь начались атаки реактивными дронами.

Также российские войска повторно провели атаку на торговый центр "Эпицентр" в Харькове, применив реактивный беспилотник "Герань-4". В результате удара часть здания была существенно повреждена, одна сотрудница обратилась за медицинской помощью, погибших и тяжелораненых нет.