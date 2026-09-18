Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей змогла збити ППО?

У ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну 93 ударними безпілотниками. Повітряні сили повідомили, що серед них були 46 реактивних "Шахеди", а також "Гербери", дрони-імітатори "Пародія", "Бандероль" і "Дань-Т".

Ворожі дрони запускали з районів Орла та Міллерового в Росії, тимчасово окупованої території Донецької області, Гвардійського в Криму та акваторії Азовського моря. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО знищила або подавила 69 ворожих БпЛА різних типів. Крім того, вдалося збити ще три "Бандероль"/"Дань-Т".

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на трьох місцях впали уламки збитих цілей. Частина ворожих дронів не досягла своїх цілей.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголосили у Повітряних силах.

Нагадаємо, російські війська вночі 18 вересня масовано атакували Конотоп на Сумщині дронами. У місті пошкоджені об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема школа, дитсадок, медичні заклади, залізниця та приватні будинки. Через пошкодження газової мережі та ліній електропередач частина Конотопа залишилася без газу й електрики. Також пошкоджено місцевий бізнес, є поранені.

Крім тогоЖ, Росія вранці атакувала Київську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу на Фастівщині постраждала багатодітна родина: батько та троє дітей отримали травми й були госпіталізовані, а мати отримала допомогу на місці. Також через атаку зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено, а також понівечено автомобіль. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, які фіксують наслідки удару.