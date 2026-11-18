Россияне запускают на Украину все новые и новые партии ударных беспилотников. Из-за угрозы обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских дронов.

Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте