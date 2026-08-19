Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае угрозы для вашего региона. 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ собрал информацию о передвижении воздушных целей.
Что известно о российской атаке?
Обратите внимание! Оперативно об тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где объявлена тревога: следите на карте
Не полагайтесь на случай в ленте
Добавьте 24 Канал в избранное в Google
УАБы на востоке Харьковской области. Реактивный БПЛА к югу от Кривого Рога, курс северо-западный. Взрывы во время воздушной тревоги прогремели на юге Криворожья Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Днепропетровскую область (Синельниковский район) Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс южный/юго-западный. УАБы в Запорожскую область. БПЛА на юге Харьковской области, курс на запад. БПЛА на юге Николаевской области. БПЛА, следующий курсом на Кременчуг с востока. БПЛА, следующий в направлении Харькова с севера. Россияне обстреляли центр Херсона, поэтому пострадал 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, контузию и множественные ранения ног и живота.
Враг нанес удар по Херсону
УАБы на востоке Харьковской области.
Реактивный БПЛА к югу от Кривого Рога, курс северо-западный.
Взрывы во время воздушной тревоги прогремели на юге Криворожья
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Днепропетровскую область (Синельниковский район)
Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс южный/юго-западный.
УАБы в Запорожскую область.
БПЛА на юге Харьковской области, курс на запад.
БПЛА на юге Николаевской области.
БПЛА, следующий курсом на Кременчуг с востока.
БПЛА, следующий в направлении Харькова с севера.
Россияне обстреляли центр Херсона, поэтому пострадал 50-летний мужчина.
Он получил взрывную травму, контузию и множественные ранения ног и живота.