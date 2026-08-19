Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі загроз для вашого регіону. 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ зібрав інформацію про рух повітряних цілей.
Що відомо про російську атаку?
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Де тривога: відстежуйте на карті
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КАБи на схід Харківщини. Реактивний БпЛА південніше Кривого Рогу, курс північно-західний. Вибухи під час повітряної тривоги пролунали на півдні Криворіжжя Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н) Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс південний/південно-західний. КАБи на Запорізьку область. БпЛА на півдні Харківщини, курс західний. БпЛА на півдні Миколаївщини. Баражуючий боєприпас "Бандероль" на Чернігівщині, курсом на Ніжин. БпЛА курсом на Кременчук зі сходу. БпЛА курсом на Харків з півночі. Росіяни обстріляли середмістя Херсона, через що постраждав 50-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, контузію та множинні поранення ніг і черева.
Ворог вдарив по Херсону
КАБи на схід Харківщини.
Реактивний БпЛА південніше Кривого Рогу, курс північно-західний.
Вибухи під час повітряної тривоги пролунали на півдні Криворіжжя
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н)
Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс південний/південно-західний.
КАБи на Запорізьку область.
БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
БпЛА на півдні Миколаївщини.
Баражуючий боєприпас "Бандероль" на Чернігівщині, курсом на Ніжин.
БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.
БпЛА курсом на Харків з півночі.
Росіяни обстріляли середмістя Херсона, через що постраждав 50-річний чоловік.
Він отримав вибухову травму, контузію та множинні поранення ніг і черева.