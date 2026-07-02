Ситуацию в украинском воздушном пространстве отслеживают Воздушные силы ВСУ. Об угрозе передвижения российских БПЛА сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал самую актуальную на данный момент информацию.
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Что известно об атаке?
В случае объявления тревоги в вашем регионе будьте внимательны и осторожны. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью. Движение вражеских целей можно отслеживать с помощью интерактивной онлайн-карты.
Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в Telegram-канале 24 Канал.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Несколько групп БПЛА на границе Донецкой и Харьковской областей в направлении Барвинково. КАБы в Сумскую и Донецкую области! Группа БПЛА направляется в Николаевскую область с юга.
Несколько групп БПЛА на границе Донецкой и Харьковской областей в направлении Барвинково.
КАБы в Сумскую и Донецкую области!
Группа БПЛА направляется в Николаевскую область с юга.