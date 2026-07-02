Ситуацію в українському небі відстежують Повітряні сили ЗСУ. Про загрозу руху російських БпЛА пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав головну на цей момент інформацію.

Дивіться також Росія атаувала Запоріжжя: дрон влетів прямо у спорткомплекс, серед поранених – 4 дитини

Що відомо про атаку?

У разі оголошення тривоги у вашій області, будьте уважні й обережні. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою. Рух ворожих цілей можете відстежувати за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

WhatsApp 24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини Додати

Де тривога: дивіться на карті

21:44, 2 липня

Декілька груп БпЛА на межі Донеччини та Харківщини у напрямку Барвінкового.

21:23, 2 липня

КАБи на Сумщину та Донеччину!

20:45, 2 липня

Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.

19:50, 2 липня

Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.

19:47, 2 липня

  • БпЛА на Суми з півдня.
  • Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.