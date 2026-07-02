Ситуацію в українському небі відстежують Повітряні сили ЗСУ. Про загрозу руху російських БпЛА пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав головну на цей момент інформацію.

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Що відомо про атаку?

У разі оголошення тривоги у вашій області, будьте уважні й обережні. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою. Рух ворожих цілей можете відстежувати за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де тривога: дивіться на карті