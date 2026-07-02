На жаль, відомо й про поранених. Про ситуацію в місті інформує очільник ЗОВА Іван Федоров.

Дивіться також "Справжнє пекло, люди досі під завалами": пані посол ЄС відреагувала на атаку Росії по Києву

Що відомо про обстріл Запоріжжя?

Насамперед зауважимо, що для міста оголошували загрозу ударних безпілотників. Близько 14:49 з'явилася інформація про влучання дрона по території підприємства.

Там були пошкоджені приміщення й трактор. Також поранень зазнав чоловік. Йому надали медичну допомогу.



Пошкоджені складські приміщення одного з магазинів у Запоріжжі / Фото ЗОВА

Пізніше надійшла інформація про займання багатоповерхівки внаслідок ворожого удару. Також пошкодження зазнала будівля фітнес-центру.

Дрон атакував спорткомплекс із басейном у Запоріжжі: дивіться відео ЗОВА

Попередньо повідомлялося про 2 постраждалих. Станом на 16:37 їхня кількість зросла до 4 осіб. Відомо, що один чоловік у важкому стані. Ще один чоловік у стані середньої важкості доставлений у лікарню.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться фото

Зазначимо, що російські війська також атакували Дніпропетровську область керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинула 7-річна дівчинка, ще чотири людини, зокрема дитина, отримали поранення.

Загалом же, у Повітряних силах повідомили, що під час масованої атаки 2 липня Росія одночасно застосувала ракети та безпілотники з кількох напрямків, зокрема балістичні ракети й реактивні дрони. Загалом було зафіксовано 570 повітряних цілей: 74 ракети та 496 безпілотників. Станом на 09:00 сили ППО знищили або придушили 524 з них.

Основною ціллю удару був Київ – наслідки обстрілів фіксували в семи районах столиці. Станом на 17-ту годину відомо про 21 жертву, ще понад 85 людей зазнали поранень.