"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.
Что известно об атаке на Украину?
Призываем вас быть внимательными к угрозам и находиться в укрытиях, если слышите сигнал воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!
Где объявлена тревога: смотрите на карте
20:46, 21 сентября
20:45, 21 сентября
Черниговская область – группы БПЛА пролетают мимо Городни, Березны, Козельца – по юго-западному курсу.
20:40, 21 сентября
20:27, 21 сентября
Ударные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.
20:16, 21 сентября
БПЛА в Житомирской области (в направлении населенного пункта Коростышев) из Киевской области.