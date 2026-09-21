"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.

Что известно об атаке на Украину?

Призываем вас быть внимательными к угрозам и находиться в укрытиях, если слышите сигнал воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!

Где объявлена тревога: смотрите на карте

20:46, 21 сентября

20:45, 21 сентября

Черниговская область – группы БПЛА пролетают мимо Городни, Березны, Козельца – по юго-западному курсу.

20:40, 21 сентября

20:27, 21 сентября

Ударные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.

20:16, 21 сентября

БПЛА в Житомирской области (в направлении населенного пункта Коростышев) из Киевской области.