24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти відстежує рух ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку на Україну?

Закликаємо вас бути уважними до загроз і перебувати в укриттях, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою!

Де тривога: дивіться на карті

20:40, 21 вересня

Київщина - реактивний БпЛА на Ірпінь/Бучу з півдня.

20:27, 21 вересня

Ударні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.

20:16, 21 вересня

БпЛА на Житомирщину (в напрямку н.п. Коростишів) з Київщини.