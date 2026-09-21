24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти відстежує рух ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку на Україну?

Закликаємо вас бути уважними до загроз і перебувати в укриттях, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою!

Де тривога: дивіться на карті