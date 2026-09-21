24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти відстежує рух ворожих повітряних цілей.
Що відомо про атаку на Україну?
Закликаємо вас бути уважними до загроз і перебувати в укриттях, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою!
Де тривога: дивіться на карті
20:40, 21 вересня
Київщина - реактивний БпЛА на Ірпінь/Бучу з півдня.
20:27, 21 вересня
Ударні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.
20:16, 21 вересня
БпЛА на Житомирщину (в напрямку н.п. Коростишів) з Київщини.