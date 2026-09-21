На украинские города летят ударные дроны: где существует наибольшая опасность

Российские войска терроризируют Украину с помощью беспилотников. Из-за угрозы обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.

Что известно об атаке на Украину?

Призываем вас быть внимательными к угрозам и находиться в укрытиях, если слышите сигнал воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!

Где объявлена тревога: смотрите на карте