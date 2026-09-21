На украинские города летят ударные дроны: где существует наибольшая опасность
Российские войска терроризируют Украину с помощью беспилотников. Из-за угрозы обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.
Что известно об атаке на Украину?
Призываем вас быть внимательными к угрозам и находиться в укрытиях, если слышите сигнал воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Ударный БПЛА к югу от Овруча (Житомирская область), курс – западный.
Ударный БПЛА над Белой Церковью с запада.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаевской области из акватории Черного моря.
Черниговская область – группы БПЛА пролетают мимо Городни, Березны, Козельца – по юго-западному курсу.
Ударные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.
БПЛА в Житомирской области (в направлении населенного пункта Коростышев) из Киевской области.