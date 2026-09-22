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24 Канал Новости Украины Украинские города вновь оказались под прицелом вражеских дронов: где существует опасность
22 сентября, 21:49
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Украинские города вновь оказались под прицелом вражеских дронов: где существует опасность

Татьяна Бабич

Российская армия практически не прекращает террор против мирных городов Украины. В связи с новыми угрозами с воздуха в ряде областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает вражеские воздушные цели в небе над Украиной.

Что известно об атаке?

Призываем вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности укрываться в убежищах. Помните о собственной безопасности!

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

22:54, 22 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Кропивницкого с юго-востока.

22:48, 22 сентября

Реактивный БПЛА в районе Кагарлика, движется на север в направлении Киева.

22:46, 22 сентября

БПЛА в районе Иванкова в Киевской области, курс на юг.

22:18, 22 сентября

Харьковская область: БПЛА над/мимо Печениг с севера, курс – южный.

22:16, 22 сентября

Черниговская область: реактивный БПЛА к востоку от Любеча в направлении Киевской области.

21:44, 22 сентября

УАБы на юге Харьковской области.

21:42, 22 сентября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.

21:33, 22 сентября