Украинские города вновь оказались под прицелом вражеских дронов: где существует опасность
Российская армия практически не прекращает террор против мирных городов Украины. В связи с новыми угрозами с воздуха в ряде областей объявлена воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает вражеские воздушные цели в небе над Украиной.
Что известно об атаке?
Призываем вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности укрываться в убежищах. Помните о собственной безопасности!
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА в направлении Кропивницкого с юго-востока. Реактивный БПЛА в районе Кагарлика, движется на север в направлении Киева. БПЛА в районе Иванкова в Киевской области, курс на юг. Харьковская область: БПЛА над/мимо Печениг с севера, курс – южный. Черниговская область: реактивный БПЛА к востоку от Любеча в направлении Киевской области. УАБы на юге Харьковской области. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.
Реактивный БПЛА в направлении Кропивницкого с юго-востока.
Реактивный БПЛА в районе Кагарлика, движется на север в направлении Киева.
БПЛА в районе Иванкова в Киевской области, курс на юг.
Харьковская область: БПЛА над/мимо Печениг с севера, курс – южный.
Черниговская область: реактивный БПЛА к востоку от Любеча в направлении Киевской области.
УАБы на юге Харьковской области.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.