Украинские города вновь оказались под прицелом вражеских дронов: где существует опасность

Российская армия практически не прекращает террор против мирных городов Украины. В связи с новыми угрозами с воздуха в ряде областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает вражеские воздушные цели в небе над Украиной.

Что известно об атаке?

Призываем вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности укрываться в убежищах. Помните о собственной безопасности!

Где объявлена тревога: смотрите на карте