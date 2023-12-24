Россия атаковала Украину "Шахедами": где объявляли воздушную тревогу

Страна-агрессор продолжает терроризировать Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о движении нескольких групп "Шахедов".

Вечером 23 декабря Россия атаковала Украину ударными БПЛА. Воздушные силы предупредили об опасности около 19:00.

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Что известно об атаке дронами

В Хмельницкой области отработали силы ПВО, сообщили в ОВА. Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги и угрозы БПЛА. 23:55 Ударные БПЛА зафиксированы в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов, – Воздушные силы.Тревога осталась только в Винницкой области и в Запорожье. Мониторы пишут, остался только один "Шахед".В Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.В Харьковской области объявили отбой.Жителей Никопольского района Днепропетровской области предупредили об угрозе артобстрела.В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.Как сообщили ВС ВСУ, российские дроны-камикадзе двигаются через Николаевщину в направлении Кировоградщины.В Харьковской области объявили воздушную тревогу. Причина – активность вражеской тактической авиации.Воздушные силы сообщили о вражеском дроне в городе Запорожье и призвали жителей находиться в безопасных местах. Также ВС ВСУ заявили, что в Николаевской области наблюдаются ударные БПЛА противника.Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Запорожье.Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе через Днепропетровщину в южном направлении и предупредили жителей Запорожской области об угрозе.ВС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" в сторону Днепропетровской области и призвали местных жителей находиться в укрытиях.В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.Запорожская область тоже "покраснела".В Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогуВС ВСУ предупредили об угрозе применения дронов-камикадзе.