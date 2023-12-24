Россия атаковала Украину "Шахедами": где объявляли воздушную тревогу

Вечером 23 декабря Россия атаковала Украину ударными БПЛА. Воздушные силы предупредили об опасности около 19:00.
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Что известно об атаке дронами00:16
В Хмельницкой области отработали силы ПВО, сообщили в ОВА. Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги и угрозы БПЛА. 23:55 Ударные БПЛА зафиксированы в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов, – Воздушные силы.22:32
Тревога осталась только в Винницкой области и в Запорожье. Мониторы пишут, остался только один "Шахед".21:38
В Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.21:26
В Харьковской области объявили отбой.21:01
Жителей Никопольского района Днепропетровской области предупредили об угрозе артобстрела.20:46
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.20:36
Как сообщили ВС ВСУ, российские дроны-камикадзе двигаются через Николаевщину в направлении Кировоградщины.20:18
В Харьковской области объявили воздушную тревогу. Причина – активность вражеской тактической авиации.20:16
Воздушные силы сообщили о вражеском дроне в городе Запорожье и призвали жителей находиться в безопасных местах. Также ВС ВСУ заявили, что в Николаевской области наблюдаются ударные БПЛА противника.20:11
Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Запорожье.20:00
Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе через Днепропетровщину в южном направлении и предупредили жителей Запорожской области об угрозе.19:14
ВС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" в сторону Днепропетровской области и призвали местных жителей находиться в укрытиях.19:13
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.19:02
Запорожская область тоже "покраснела".19:07
В Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу19:06
ВС ВСУ предупредили об угрозе применения дронов-камикадзе.