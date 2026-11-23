Россия запустила новые группы БПЛА: в Киеве обявлено воздушную тревогу
В понедельник, 23 ноября, россияне запустили новые группы ударных и реактивных беспилотников в направлении Украины. В связи с этим в некоторых областях была объявлена воздушная тревога.
Призываем немедленно направиться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал.
Куда движутся цели сейчас?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Полтава: Реактивный БПЛА в направлении города УАБы в Сумскую область. Николаевская область: реактивный БПЛА на Баштанку с востока Житомирская область: группа реактивных БПЛА пролетела мимо Овруча курсом на запад УАБы в Харьковскую область. Киев – реактивный БПЛА над городом. (Нивки) Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Вышгород/Киев. Запорожская область: ударные БПЛА над/мимо Вильнянска, следуя на запад. Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Новая Прага курсом на юг Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад Реактивный БПЛА в Полтавской области, в направлении населенного пункта Градизк. Россияне нанесли удар по автостоянке в Ковельском районе. Обошлось без пострадавших Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Компанеевки в направлении Кропивницкого. Киевская область: Реактивный БПЛА пролетел через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад. Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.
Полтава: Реактивный БПЛА в направлении города
УАБы в Сумскую область.
Николаевская область: реактивный БПЛА на Баштанку с востока
Житомирская область: группа реактивных БПЛА пролетела мимо Овруча курсом на запад
УАБы в Харьковскую область.
Киев – реактивный БПЛА над городом. (Нивки)
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Вышгород/Киев.
Запорожская область: ударные БПЛА над/мимо Вильнянска, следуя на запад.
Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Новая Прага курсом на юг
Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад
Реактивный БПЛА в Полтавской области, в направлении населенного пункта Градизк.
Россияне нанесли удар по автостоянке в Ковельском районе. Обошлось без пострадавших
Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Компанеевки в направлении Кропивницкого.
Киевская область: Реактивный БПЛА пролетел через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.