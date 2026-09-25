Более 70 дронов были реактивными. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Непрерывный террор гражданского населения продолжался с самого утра до вечера 25 сентября. За это время оккупанты применили 162 ударных БпЛА, среди которых были реактивные беспилотники, а также дроны типа "Гербера" и "Бандероль".

Украинским защитникам удалось сбить/подавить 127 враждебных целей. Военные уточнили, что им удалось сбить 44 реактивных БПЛА из 76.

Несмотря на результативную работу защитников, избежать последствий не удалось. Зафиксированы попадания на 27 различных локациях, а еще в 4 местах упали обломки сбитых дронов.

На вечер в воздушном пространстве страны все еще фиксировали движение нескольких ударных беспилотников. Воздушные силы призывали не игнорировать тревогу.

Отметим, что в ночь на 25 сентября Россия выпустила по Украине почти три сотни дронов. Тогда силы ПВО сбили 267 целей.