Российские военные снова и снова запускают на Украину ударные беспилотники. В связи с угрозой обстрела в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

О передвижении БПЛА со ссылкой на Военно-воздушные силы сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке?

Призываем вас находиться в укрытиях в случае объявления тревоги для вашего региона. Оставайтесь в безопасности!

Где объявлена тревога: смотрите на карте