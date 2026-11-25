Враг атакует дронами, в Киеве гремели взрывы, под ударом Кривой Рог: где еще есть опасность
Российские военные снова и снова запускают на Украину ударные беспилотники. В связи с угрозой обстрела в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
О передвижении БПЛА со ссылкой на Военно-воздушные силы сообщает 24 Канал.
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Где объявлена тревога: смотрите на карте
Враг нанес удар двумя реактивными "Шахедами" недалеко от Кривого Рога по объекту инфраструктуры. Еще один удар, также реактивным "Шахедом", по объекту инфраструктуры в Центрально-Городском районе. Пожары. Приступили к аварийно-спасательной операции. Разрушения значительные. Высокоскоростная цель в направлении Киева. Угроза применения баллистического оружия. Реактивный БПЛА из Брянской области, РФ, в Черниговскую область. БПЛА над Харьковом с севера. Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Седнева, направляясь на юг. Реактивный БПЛА в направлении Запорожья. Реактивный БПЛА из Брянской области, РФ, в Черниговскую область. Кривой Рог: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с юга. Киев: реактивный БПЛА в центре. Взрывы в Киеве. Черниговская область: реактивный БПЛА направляется на Козелец. Киев: реактивный БПЛА на город. Киевская область: реактивный БПЛА в Вышгороде. Киевская область: реактивный БПЛА в Броварах. Днепропетровская область: реактивный БПЛА в направлении Никополя. Одесская область: реактивный БПЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки/Сергиевки. УАБы в Харьковскую область. УАБы в Запорожскую область. Кривой Рог: реактивный БПЛА приближается к городу с востока.
Враг нанес удар двумя реактивными "Шахедами" недалеко от Кривого Рога по объекту инфраструктуры. Еще один удар, также реактивным "Шахедом", по объекту инфраструктуры в Центрально-Городском районе.
Пожары. Приступили к аварийно-спасательной операции. Разрушения значительные.
Высокоскоростная цель в направлении Киева.
Угроза применения баллистического оружия.
Реактивный БПЛА из Брянской области, РФ, в Черниговскую область.
БПЛА над Харьковом с севера.
Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Седнева, направляясь на юг.
Реактивный БПЛА в направлении Запорожья.
Реактивный БПЛА из Брянской области, РФ, в Черниговскую область.
Кривой Рог: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с юга.
Киев: реактивный БПЛА в центре.
Взрывы в Киеве.
Черниговская область: реактивный БПЛА направляется на Козелец.
Киев: реактивный БПЛА на город.
Киевская область: реактивный БПЛА в Вышгороде.
Киевская область: реактивный БПЛА в Броварах.
Днепропетровская область: реактивный БПЛА в направлении Никополя.
Одесская область: реактивный БПЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки/Сергиевки.
УАБы в Харьковскую область.
УАБы в Запорожскую область.
Кривой Рог: реактивный БПЛА приближается к городу с востока.