Российские войска продолжают проводить атаки на Украину с помощью ударных и реактивных БПЛА. Вражеские БПЛА были замечены сразу в нескольких областях.

Жителей регионов призывают укрываться в убежищах во время воздушной тревоги. 24 Канал следит за ситуацией.

Что известно об атаке?

Где объявлена тревога: смотрите на карте