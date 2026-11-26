Реактивные дроны движутся над несколькими областями: где существует угроза
Российские войска продолжают проводить атаки на Украину с помощью ударных и реактивных БПЛА. Вражеские БПЛА были замечены сразу в нескольких областях.
Жителей регионов призывают укрываться в убежищах во время воздушной тревоги. 24 Канал следит за ситуацией.
Что известно об атаке?
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА на Николаев с севера Реактивный БПЛА в Вознесенске Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Харьковской и Сумской областям Реактивные БПЛА направляются на Днепр и Кривой Рог с северо-востока. Реактивные БПЛА пролетают через Очаков в направлении Николаевской области по северному курсу. Реактивный БПЛА из Житомирской области в Киевскую область в направлении Белой Церкви. Днепропетровская область: реактивные БПЛА на Кривой Рог и Вишневое Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Перещепино в направлении Полтавской области
Реактивный БПЛА на Николаев с севера
Реактивный БПЛА в Вознесенске
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Харьковской и Сумской областям
Реактивные БПЛА направляются на Днепр и Кривой Рог с северо-востока.
Реактивные БПЛА пролетают через Очаков в направлении Николаевской области по северному курсу.
Реактивный БПЛА из Житомирской области в Киевскую область в направлении Белой Церкви.
Днепропетровская область: реактивные БПЛА на Кривой Рог и Вишневое
Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Перещепино в направлении Полтавской области