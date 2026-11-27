Россия проводит атаку на Украину с помощью ударных и реактивных дронов: где уже объявлена тревога
Российские военные запустили по Украине ударные и реактивные беспилотники. Воздушная тревога уже охватила несколько областей, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя.
24 Канал отслеживает передвижение вражеских целей и сообщает о ситуации в регионах.
Где Россия запускает реактивные БПЛА?
Где объявлена тревога: смотрите на карте
УАБы в Донецкую область УАБы в Запорожскую область Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Оратова/Липовец Реактивный БПЛА пролетел мимо Гайворона в Кировоградской области курсом на Винницкую область (Теплик) Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя
УАБы в Донецкую область
УАБы в Запорожскую область
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Оратова/Липовец
Реактивный БПЛА пролетел мимо Гайворона в Кировоградской области курсом на Винницкую область (Теплик)
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя