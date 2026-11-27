Российские военные запустили по Украине ударные и реактивные беспилотники. Воздушная тревога уже охватила несколько областей, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя.

24 Канал отслеживает передвижение вражеских целей и сообщает о ситуации в регионах. Где Россия запускает реактивные БПЛА? Где объявлена тревога: смотрите на карте 20:35, 27 ноября УАБы в Донецкую область 20:29, 27 ноября УАБы в Запорожскую область 20:28, 27 ноября Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Оратова/Липовец 20:16, 27 ноября Реактивный БПЛА пролетел мимо Гайворона в Кировоградской области курсом на Винницкую область (Теплик) 20:04, 27 ноября Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя