Россия вновь атакует БПЛА: каким областям грозит опасность
Вечером в субботу, 28 ноября, Россия запустила новые группы ударных и реактивных беспилотников в направлении Украины. В связи с этим в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда летят дроны?
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
Житомирщина: реактивный БПЛА курсом на Овруч. Черниговщина: реактивный БПЛА курсом на Балаклею. Реактивный БПЛА из Киевщины на Житомирщину (Народичи) Полтава. Ударный БпЛА над городом! Реактивный БпЛА мимо Яворницкого в направлении Днепра Реактивный БПЛА из Черниговщины (мимо Козелец) в направлении Киевщины.
Житомирщина: реактивный БПЛА курсом на Овруч.
Черниговщина: реактивный БПЛА курсом на Балаклею.
Реактивный БПЛА из Киевщины на Житомирщину (Народичи)
Полтава. Ударный БпЛА над городом!
Реактивный БпЛА мимо Яворницкого в направлении Днепра
Реактивный БПЛА из Черниговщины (мимо Козелец) в направлении Киевщины.