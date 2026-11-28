Вечером в субботу, 28 ноября, Россия запустила новые группы ударных и реактивных беспилотников в направлении Украины. В связи с этим в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Куда летят дроны? В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте 21:02, 28 ноября Житомирщина: реактивный БПЛА курсом на Овруч. 21:01, 28 ноября Черниговщина: реактивный БПЛА курсом на Балаклею. 20:58, 28 ноября Реактивный БПЛА из Киевщины на Житомирщину (Народичи) 20:56, 28 ноября Полтава. Ударный БпЛА над городом! 20:45, 28 ноября Реактивный БпЛА мимо Яворницкого в направлении Днепра 20:43, 28 ноября Реактивный БПЛА из Черниговщины (мимо Козелец) в направлении Киевщины.