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24 Канал Новости Украины Российский террор не прекращается, объявлена ​​угроза баллистики, тревога в Киеве: где опасность
27 октября, 22:44
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Российский террор не прекращается: где опасность

Татьяна Бабич

Вражеские войска проводят атаку на Украину ударными беспилотниками. Группы БПЛА летят с разных направлений. В связи с этим в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает об угрозе обстрела.

Что известно об атаке?

Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

22:41, 27 октября

Угроза применения баллистического оружия.

22:36, 27 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова.

22:06, 27 октября

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

22:00, 27 октября

Харьковская область: реактивный БПЛА, направляющийся к Лозовой/пролетающий мимо нее.

21:48, 27 октября

Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча.

21:28, 27 октября

Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, вблизи населенных пунктов Вольногорск, Божедаровка и Пятихатки, курс на север.

21:25, 27 октября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области.

21:22, 27 октября

Реактивный БПЛА направляется на Кривой Рог с северо-востока.