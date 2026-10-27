Российский террор не прекращается: где опасность
Вражеские войска проводят атаку на Украину ударными беспилотниками. Группы БПЛА летят с разных направлений. В связи с этим в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает об угрозе обстрела.
Что известно об атаке?
Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Угроза применения баллистического оружия. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова. Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад. Харьковская область: реактивный БПЛА, направляющийся к Лозовой/пролетающий мимо нее. Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча. Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, вблизи населенных пунктов Вольногорск, Божедаровка и Пятихатки, курс на север. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области. Реактивный БПЛА направляется на Кривой Рог с северо-востока.
Угроза применения баллистического оружия.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова.
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
Харьковская область: реактивный БПЛА, направляющийся к Лозовой/пролетающий мимо нее.
Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча.
Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, вблизи населенных пунктов Вольногорск, Божедаровка и Пятихатки, курс на север.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области.
Реактивный БПЛА направляется на Кривой Рог с северо-востока.