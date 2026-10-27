Российский террор не прекращается: где опасность

Вражеские войска проводят атаку на Украину ударными беспилотниками. Группы БПЛА летят с разных направлений. В связи с этим в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает об угрозе обстрела.

Что известно об атаке?

Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте