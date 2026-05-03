На Сумщине российский дрон атаковал полицейских: двое – в тяжелом состоянии

На Сумщине оккупанты ударили дроном типа FPV по служебному авто полиции. Есть раненые.

Инцидент произошел в городе Белополье. Об этом сообщает полиция.

Что известно об атаке на авто полиции?

В результате удара двое правоохранителей получили тяжелые ранения. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Транспортное средство полностью уничтожено. Раненых эвакуировали и передали медикам.

Россияне ударили по авто полиции на Сумщине / Фото полиция

Заметим, что правоохранители не впервые становятся целями российских атак. Так, например, 11 марта враг ударил дроном по райотделу полиции в Шостке. Здание было уничтожено, пострадали более 40 полицейских.

Какова ситуация на Сумщине?

Весной российские оккупанты активизировались на Сумщине, продвинувшись от границы. Однако о наступлении на сами Сумы речь не идет – это преимущественно локальные бои в приграничных районах.

В сети распространялись панические слухи о якобы угрозе полуокружения для Сум. Их опроверг представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии 24 Каналу.

Он пояснил, что российские войска на этом направлении продвинулись совсем незначительно – примерно на 3 – 4 километра от границы. За несколько месяцев боев им удалось взять под контроль лишь два небольших приграничных населенных пункта – Грабовское и Миропольское.

Также, по словам военного, враг иногда пытается применять нестандартные тактики, в частности использовал газовые трубы для попыток продвижения, как это уже было на других участках фронта. Но существенного прорыва это не дало. Трегубов подчеркнул главное: до Сум от линии боевых действий – около 35 – 40 километров, и россияне не имеют ни сил, ни условий, чтобы приблизиться настолько, чтобы говорить о каком-либо окружении города.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии 24 Каналу объяснил, что российская армия не успевает выполнить свои задачи на ключевых направлениях – в частности в Донецкой и Запорожской областях. Поэтому она пытается давить на севере, чтобы заставить Украину перебрасывать туда силы. По его словам, оккупанты пытаются создать впечатление активного наступления в приграничье Сумщины и на севере Харьковщины, чтобы распылить украинскую оборону.

В Украине строят сплошную линию обороны от Киевщины до Сумщины – это плановый шаг для усиления защиты северной границы. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу объяснил, что фортификационные сооружения возводят еще с начала полномасштабной войны.

Многоуровневая оборона от Киевского водохранилища до Сум должна усложнить возможные атаки России и не позволить ей создавать "буферные зоны" на украинской территории.