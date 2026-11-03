На Украину летят новые группы дронов: где сейчас наибольшая угроза

Российская армия продолжает террор города Украины. В небе постоянно находятся вражеские воздушные цели. Из-за этого в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

За ситуацией следят Воздушные силы ВСУ, 24 Канал передает информацию об угрозе обстрелов.

Что известно об атаке?

Следует отметить, что в первую очередь нужно помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы.

Где объявлена тревога: смотрите на карте