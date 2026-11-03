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24 Канал Новости Украины На Украину летят новые группы дронов: где сейчас наибольшая угроза
3 ноября, 21:13
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На Украину летят новые группы дронов: где сейчас наибольшая угроза

Татьяна Бабич

Российская армия продолжает террор города Украины. В небе постоянно находятся вражеские воздушные цели. Из-за этого в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

За ситуацией следят Воздушные силы ВСУ, 24 Канал передает информацию об угрозе обстрелов.

Что известно об атаке?

Следует отметить, что в первую очередь нужно помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:43, 03 ноября

Киевская область: БПЛА в направлении Борисполя, Богуслава, Яготина.

21:38, 03 ноября

Группа БПЛА из Харьковской области, направляющаяся в Днепропетровскую область.

21:35, 03 ноября

Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области.

21:28, 03 ноября

Житомирская область: реактивный БПЛА в районе Звягеля с востока.

21:26, 03 ноября

УАБы в Харьковскую область

21:17, 03 ноября

Волынь: реактивные БПЛА направляются в сторону Ковеля.

21:15, 03 ноября

Харьковская область: большая группа БПЛА пролетает мимо Шевченково в направлении Златополя.

21:11, 03 ноября

Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков).

21:09, 03 ноября

УАБ в Запорожье.

21:06, 03 ноября

Реактивные БПЛА из Ровенской области в направлении Волыни.

21:01, 03 ноября

Черкасская область: БПЛА в направлении Смелы, Канева, Золотоноши.

Киевская область: БПЛА курсом на Переяслав.