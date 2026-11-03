На Украину летят новые группы дронов: где сейчас наибольшая угроза
Российская армия продолжает террор города Украины. В небе постоянно находятся вражеские воздушные цели. Из-за этого в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
За ситуацией следят Воздушные силы ВСУ, 24 Канал передает информацию об угрозе обстрелов.
Что известно об атаке?
Следует отметить, что в первую очередь нужно помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Киевская область: БПЛА в направлении Борисполя, Богуслава, Яготина. Группа БПЛА из Харьковской области, направляющаяся в Днепропетровскую область. Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области. Житомирская область: реактивный БПЛА в районе Звягеля с востока. УАБы в Харьковскую область Волынь: реактивные БПЛА направляются в сторону Ковеля. Харьковская область: большая группа БПЛА пролетает мимо Шевченково в направлении Златополя. Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков). УАБ в Запорожье. Реактивные БПЛА из Ровенской области в направлении Волыни. Черкасская область: БПЛА в направлении Смелы, Канева, Золотоноши. Киевская область: БПЛА курсом на Переяслав.
Киевская область: БПЛА в направлении Борисполя, Богуслава, Яготина.
Группа БПЛА из Харьковской области, направляющаяся в Днепропетровскую область.
Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области.
Житомирская область: реактивный БПЛА в районе Звягеля с востока.
УАБы в Харьковскую область
Волынь: реактивные БПЛА направляются в сторону Ковеля.
Харьковская область: большая группа БПЛА пролетает мимо Шевченково в направлении Златополя.
Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков).
УАБ в Запорожье.
Реактивные БПЛА из Ровенской области в направлении Волыни.
Черкасская область: БПЛА в направлении Смелы, Канева, Золотоноши.
Киевская область: БПЛА курсом на Переяслав.