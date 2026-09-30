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24 Канал Новости Украины На Украину снова летят ударные дроны: какие города находятся под угрозой обстрела
30 сентября, 20:09
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На Украину снова летят ударные дроны: какие города находятся под угрозой обстрела

Татьяна Бабич

Российская армия почти без перерыва запускает в сторону Украины ударные беспилотники. Из-за угрозы новых атак в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал, ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества, следит за ситуацией в небе и сообщает о новых угрозах.

Что известно об атаке?

Призываем вас не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:01, 30 сентября

УАБы в Днепропетровскую область!

20:49, 30 сентября

Реактивный БПЛА на Кременчуг с юго-востока

20:20, 30 сентября

Реактивный БПЛА пролетел над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева.

20:18, 30 сентября

Реактивный БПЛА, направляющийся на Димер с севера.

20:16, 30 сентября

БПЛА начинает движение вдоль Киевского водохранилища в южном направлении.

20:15, 30 сентября

Хмельницкая область: реактивный БПЛА в направлении Староконстантинова с востока.

20:10, 30 сентября

20:01, 30 сентября

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина.

19:59, 30 сентября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.

19:54, 30 сентября

19:45, 30 сентября

На Оболонь.

19:44, 30 сентября

19:43, 30 сентября

На Выдубичах.

19:41, 30 сентября

Реактивные БПЛА на севере Запорожской области, движущиеся в северо-восточном направлении.

19:37, 30 сентября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.

19:36, 30 сентября

БПЛА над Харьковом с северо-востока.

Реактивный БПЛА на Днепр с юга.

19:35, 30 сентября

Реактивные БПЛА в Черниговской области: на Холмы, Сосницу, Ладан с северо-востока.