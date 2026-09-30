На Украину снова летят ударные дроны: какие города находятся под угрозой обстрела
Российская армия почти без перерыва запускает в сторону Украины ударные беспилотники. Из-за угрозы новых атак в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
24 Канал, ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества, следит за ситуацией в небе и сообщает о новых угрозах.
Что известно об атаке?
Призываем вас не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
УАБы в Днепропетровскую область! Реактивный БПЛА на Кременчуг с юго-востока Реактивный БПЛА пролетел над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева. Реактивный БПЛА, направляющийся на Димер с севера. БПЛА начинает движение вдоль Киевского водохранилища в южном направлении. Хмельницкая область: реактивный БПЛА в направлении Староконстантинова с востока. Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина. Реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева. На Оболонь. На Выдубичах. Реактивные БПЛА на севере Запорожской области, движущиеся в северо-восточном направлении. Реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева. БПЛА над Харьковом с северо-востока. Реактивный БПЛА на Днепр с юга. Реактивные БПЛА в Черниговской области: на Холмы, Сосницу, Ладан с северо-востока.
УАБы в Днепропетровскую область!
Реактивный БПЛА на Кременчуг с юго-востока
Реактивный БПЛА пролетел над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева.
Реактивный БПЛА, направляющийся на Димер с севера.
БПЛА начинает движение вдоль Киевского водохранилища в южном направлении.
Хмельницкая область: реактивный БПЛА в направлении Староконстантинова с востока.
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.
На Оболонь.
На Выдубичах.
Реактивные БПЛА на севере Запорожской области, движущиеся в северо-восточном направлении.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.
БПЛА над Харьковом с северо-востока.
Реактивный БПЛА на Днепр с юга.
Реактивные БПЛА в Черниговской области: на Холмы, Сосницу, Ладан с северо-востока.